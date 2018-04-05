Если апелляционный орган не обжалует согласие правительства, оно будет действовать в течение 50 лет.

Финское правительство разрешило строительство газопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне, информирует svodka.net.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Финляндии.

«5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода Nord Stream-2 в части, проходящей через исключительную экономическую зону Финляндии», — говорится в сообщении.

В финском правительстве напомнили, что в сентябре 2017 года швейцарский девелопер проекта Nord Stream 2 AG подал заявление на получение согласия правительства в соответствии с законом об исключительной экономической зоне Финляндии.

Читайте: Появилась важная информация для желающих попасть на сезонные работы в Финляндию

При этом в заявлении отмечается, что согласие правительства является условным и исполнитель проекта должен соответствовать указанным требованиям.

«Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соответствовать общему принципу осторожности в предотвращении и минимизации несчастных случаев и убытков, должным образом учитывать чувствительность и уязвимость Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне и соответствовать условиям разрешения на строительство, предусмотренных законом о воде», — говорится в сообщении правительства.

Кроме того, проект должен быть реализован таким образом, чтобы в будущем не мешать потенциальным инфраструктурным проектам в исключительной экономической зоне Финляндии.

Читайте: Трамп выступил против "Северного потока-2"

Если апелляционный орган не обжалует согласие правительства, оно будет действовать в течение 50 лет.

Напомним, 27 марта, стало известно, что Германия дала дозволение на строительство спорного газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря.

Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта — в том числе Польша, страны Балтии и Дания — утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира