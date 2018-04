var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2316; coreola.articleid = 240100; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2203] = 2203;coreola.sections[2316] = 2316; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

СБУ опубликовала фото фигурантов дела о теракте у телеканала "Еспресо". Фоторепортаж События СБУ опубликовала фото фигурантов дела о теракте у телеканала "Еспресо". Фоторепортаж Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua 5 апреля Служба безопасности Украины опубликовала на своем сайте фото фигурантов дела о теракте у телеканала "Еспресо". При этом не указано, кто именно изображен на снимках. Ведомство также обнародовало фото взрывчатки и оружия, изъятых в ходе следствия. На брифинге в Киеве представители СБУ и ГПУ сообщили, что организатором теракта был сотрудник Генштаба ВС РФ, исполнителями – граждане Украины Александр Григорян и Игорь Лысак. Соучастника Григоряна и Лысака Михаила Мятных задержали в Киеве, сейчас он находится под стражей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



