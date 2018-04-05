|Лавров назвал условие, при котором Россия примет результаты расследования дела Скрипаля
|05.04.2018 14:47
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Британия возлагает ответственность за это преступление на Россию
Москва примет результаты любого расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором РФ примет равноправное участие, информирует svodka.net.
Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие и которое будет транспарентным и не будет секретным», — подчеркнул российский министр.
В Великобритании считают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения и возлагают ответственность за это преступление на Россию. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.
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