Британия возлагает ответственность за это преступление на Россию

Москва примет результаты любого расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором РФ примет равноправное участие, информирует svodka.net.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие и которое будет транспарентным и не будет секретным», — подчеркнул российский министр.

В Великобритании считают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения и возлагают ответственность за это преступление на Россию. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

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