Сегодня на площади перед городским советом в Кропивницком состоялся фестиваль "Писанковое чудо", передает корреспондент .

Так, на площадке установили праздничную фотозону, которая подсвечиваться ночью. Она будет стоять здесь около недели.

Кроме того, на локации представили пасхальные корзины и сувениры, провели различные мастер-классы.

Все то, что в этот день показали учащиеся учебных заведений и воспитанники детсадов, передадут в качестве подарков в зону боевых действий.

Напомним, в Киеве состоится Всеукраинский фестиваль писанок, который продлится до 22 апреля. Кроме уже привычных гигантских писанок-малеванок, на Софийской площади также будут представлены новые объекты - пасхальные зайчики.

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