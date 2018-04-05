|Фестиваль "Писанковое чудо" состоялся в Кропивницком
|05.04.2018 14:48
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Сегодня на площади перед городским советом в Кропивницком состоялся фестиваль "Писанковое чудо", передает корреспондент .
Так, на площадке установили праздничную фотозону, которая подсвечиваться ночью. Она будет стоять здесь около недели.
Кроме того, на локации представили пасхальные корзины и сувениры, провели различные мастер-классы.
Все то, что в этот день показали учащиеся учебных заведений и воспитанники детсадов, передадут в качестве подарков в зону боевых действий.
Напомним, в Киеве состоится Всеукраинский фестиваль писанок, который продлится до 22 апреля. Кроме уже привычных гигантских писанок-малеванок, на Софийской площади также будут представлены новые объекты - пасхальные зайчики.
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