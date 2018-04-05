Жена народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская, которая ранее делилась с поклонниками пикантным фото, похвасталась еще одним откровенным снимком, передает со ссылкой на .

На фото, которое она разместила в Instagram, Топольская позирует в бежевом тренче, одетом на голое тело и высоких сапогах-чулках.

Автором пикантного снимка является одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины Соня Плакидюк.

"Горячо", "Омг, какая фотка", "Ооох", "Идеально", "Очень красиво", "Оч круто !!! Да неее ...МЕГА круто", "Настя ты сегодня огонь !!! Вызывайте пожарных", "Королева", "Соблазн", - пишут в комментариях под фото подписчики Топольской.

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