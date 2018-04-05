Оболонский районный суд Киева согласился вызвать на допрос в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент

"Просим допросить Добкина Михаила Марковича. Он просил вызвать его после 11 апреля", - сказал Сердюк.

Сторона обвинения высказалась против, поскольку на сегодняшний день обеспечила за 16 месяцев явку лишь 4 свидетелей из 20. Кроме того, как отметил прокурор Руслан Кравченко, сторона защиты не доказала необходимость допроса указанного лица, в частности, не понятно носителем какой информации он есть.

"Суд посовещавшись на месте постановил: ходатайство стороны защиты удовлетворить. Вызвать на допрос Добкина Михаила Марковича, поскольку, как указано в его заявлении, он может сообщить о развитии событий в феврале 2014 года в Киеве и Крыму", - сказал председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девъятко.

Он отметил, что повестки о вызове сторона защиты может получить у секретаря суда, определившись с датой вызова - 12, 18 или 19 апреля. Также суд удовлетворил ходатайство адвокатов о допросе бывшего начальника отдел ВМС Украины Андрея Раппопорта. В то же время суд отказал в удовлетворении ходатайства об одновременном допросе Арсена Авакова и Арсения Яценюка, Яценюка и Андрея Бургомистренко.

Как сообщал 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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