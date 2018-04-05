Вначале 2018 года на сервере препринтов появилась статья, авторами которой стали Стивен Хогинг и физик Гордон Кейн. В ней ученые призвали Китай построить коллайдер.

svodka.net/

Эта работа была посвящена ускорителям частиц. Ученые описывали исследование о взаимодействии космологии и Стандартной физики частиц, информирует svodka.net.

Физики высказали свое позитивное отношение к китайскому проекту по строительству коллайдера. Они предположили, что данный проект будет состоять из двух частей:

— постройки кругового электро-позитронного коллайдера,

— сооружения протонного суперколлайдера.

Читайте: Большой адронный коллайдер столкнул рекордные 2556 частиц

По мнению Хокинга и Кейна, китайский ускоритель частиц будет лучше, нежели японский или линейный коллайдер в CERN. Главным преимуществом станет протонный суперколлайдер, в котором будут стыкаться протоны, передают новости технологий.

В целом, в статье речь шла, в основном, о пользе сооружения для общественности. Одной из главных выгод постройки коллайдера ученые назвали возможность Китая участвовать в большой науке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира