Украинский телеведущий Григорий Решетник показал своего младшего сына. Решетник: Димуля, сыночек, ты же вчера только родился, а сегодня тебе уже десять месяцев. Ты наш богатырский красавчик. Любим тебя Фото: grisha_reshetnik / Instagram "Димуля, сыночек, ты же вчера только родился, а сегодня тебе уже десять месяцев. Ты наш богатырский красавчик. Любим тебя", – написал он. Димуля, сыночек, ты ж вчера только родился, а сегодня тебе уже 10 месяцев * ‍ * Ты - наш богатырский красавчик * Любим тебя * Спасибо за фото @konstantynzakhariy * #димарешетник #10месяцев #reshetnikfamily Публикация от Григорий Решетник (@grisha * reshetnik) 4 Апр 2018 в 12:04 PDT У Григория и Кристины Решетник двое детей. Младший сын Дмитрий появился на свет 4 июня 2017 года. Старший сын Иван родился 16 апреля 2013 года Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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