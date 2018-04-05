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Решетник показал сына, которому исполнилось десять месяцев
05.04.2018 14:57
Украинский телеведущий Григорий Решетник показал своего младшего сына. Решетник: Димуля, сыночек, ты же вчера только родился, а сегодня тебе уже десять месяцев. Ты наш богатырский красавчик. Любим тебя Фото: grisha_reshetnik / Instagram "Димуля, сыночек, ты же вчера только родился, а сегодня тебе уже десять месяцев. Ты наш богатырский красавчик. Любим тебя", – написал он.

Димуля, сыночек, ты ж вчера только родился, а сегодня тебе уже 10 месяцев * ‍ * Ты - наш богатырский красавчик * Любим тебя * Спасибо за фото @konstantynzakhariy * #димарешетник #10месяцев #reshetnikfamily

Публикация от Григорий Решетник (@grisha * reshetnik) 4 Апр 2018 в 12:04 PDT
У Григория и Кристины Решетник двое детей. Младший сын Дмитрий появился на свет 4 июня 2017 года. Старший сын Иван родился 16 апреля 2013 года

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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