|Решетник показал сына, которому исполнилось десять месяцев
|05.04.2018 14:57
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Димуля, сыночек, ты ж вчера только родился, а сегодня тебе уже 10 месяцев * * Ты - наш богатырский красавчик * Любим тебя * Спасибо за фото @konstantynzakhariy * #димарешетник #10месяцев #reshetnikfamilyПубликация от Григорий Решетник (@grisha * reshetnik) 4 Апр 2018 в 12:04 PDT
У Григория и Кристины Решетник двое детей. Младший сын Дмитрий появился на свет 4 июня 2017 года. Старший сын Иван родился 16 апреля 2013 года
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