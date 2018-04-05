|Золотовалютные резервы Украины за месяц сократились до $ 18.2 млрд. через выплаты госдолга
|05.04.2018 14:58
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В прошлом месяце правительство и Нацбанк оплатили в пользу МВФ $ 186 млнМеждународные резервы Украины в марте 2018 сократились на 1,2% - до $ 18.2 млрд.
Фото: РИА Новости
Причиной сокращения стали платежи правительства и НБУ по внешнему долгу, - сообщает Национальный банк Украины (НБУ).
Так, из международных резервов было оплачено $ 1300000000 для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда (МВФ), в том числе $ 562 300 000 - обслуживание по еврооблигациям правительства и $ 678, 8 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.
Кроме этого, в прошлом месяце правительство и Нацбанк оплатили в пользу МВФ $ 186 млн.
В марте международные резервы пополнялись прежде только за счет интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало НБУ возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны.
Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $ 432 млн.
По итогам марта Национальный банк купил на межбанковском рынке $ 510 млн, в том числе $ 300 млн - по интервенциями в форме запроса лучшего курса. Кроме того, Национальный банк продал $ 134 млн за интервенциями в форме запроса лучшего курса.
Таким образом, чистая покупка валюты Национальным банком составляет $ 376 млн.Также прошлом месяце в резервы поступило $ 669 500 000 и € 123 300 000 от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.
Отметим, что по состоянию на 1 апреля этого года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Напомним, Международные резервы Украины на начало февраля составляли $ 18400000000, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.
Добавим, что золотовалютные резервы за 2017 выросли на 21% и на 1 января 2018 составили $ 18,8 в эквиваленте. Вместе с тем в декабре резервы несколько сократились.