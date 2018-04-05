В прошлом месяце правительство и Нацбанк оплатили в пользу МВФ $ 186 млн

Причиной сокращения стали платежи правительства и НБУ по внешнему долгу, - сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

Так, из международных резервов было оплачено $ 1300000000 для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда (МВФ), в том числе $ 562 300 000 - обслуживание по еврооблигациям правительства и $ 678, 8 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

Кроме этого, в прошлом месяце правительство и Нацбанк оплатили в пользу МВФ $ 186 млн.

В марте международные резервы пополнялись прежде только за счет интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало НБУ возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $ 432 млн.

По итогам марта Национальный банк купил на межбанковском рынке $ 510 млн, в том числе $ 300 млн - по интервенциями в форме запроса лучшего курса. Кроме того, Национальный банк продал $ 134 млн за интервенциями в форме запроса лучшего курса.

Таким образом, чистая покупка валюты Национальным банком составляет $ 376 млн.Также прошлом месяце в резервы поступило $ 669 500 000 и € 123 300 000 от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля этого года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, Международные резервы Украины на начало февраля составляли $ 18400000000, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.