Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул уголовное производство относительно Михаила Толстых ( "Гиви" - ред.) прокуратуре, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Судебной власти.

"Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул производства в отношении Толстых М.С. (известного как командир группировки "Сомали" по прозвищу "Гиви") прокурору, поскольку в распоряжение суда предоставлено ​​сообщение СБУ о том, что обвиняемый Толстых М. был убит неизвестными в своем рабочем кабинете, однако официально эту информацию не подтвердили. Аналогичная информация предоставлялась СМИ ", - говорится в сообщении.

В то же время, по информации Судебной власти, прокурор не предоставил сегодня суду официального подтверждения смерти "Гиви".

"При таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального подтверждения смерти обвиняемого, но и не может продолжать рассмотрение производства в отношении Толстых М.С., который по данным обвинения якобы проживает в г. Донецке. Это свидетельствует о несоответствие данных обвинительного акта требованиям УПК Украины ", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в материалах производства отсутствуют какие-либо данные об объявлении Толстых М.С. в международный или межгосударственный розыск, что давало бы возможность рассматривать дело в отсутствие обвиняемого, как того требует УПК Украины.

Прокурор выразил недовольство и сообщил об обжаловании решения суда.



Как сообщал "Гиви" погиб в пригороде Донецка 8 февраля 2017, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель" в окно его кабинета.

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