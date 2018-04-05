Силы США в Сирии насчитывают около двух тысяч военных. В борьбе с ИГ они содействуют альянсу курдских отрядов народного ополчения и сил арабской оппозиции, известному как Демократические силы Сирии.

Президент США Дональд Трамп не будет сразу выводить американских военных из Сирии, несмотря на данное на прошлой неделе обещание, информирует svodka.net.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Изменить свое решение Трампа уговорили советники, аргументировав это тем, что экстремистская группировка «Исламское государство», если ее не удерживать, может перегруппировать свои силы и активизироваться.

Ранее Белый дом заявил о скором прекращении военного присутствия США в Сирии скоро закончится.

В заявлении говорилось о том, что группировка ИГ почти полностью уничтожена, и США проконсультируется с союзниками по поводу дальнейших действий.

Читайте: США готовятся нанести сокрушительный удар по Венесуэле, - Злой одесси

Как заявил в беседе с американским телеканалом Эн-би-си оставшийся анонимным сотрудник Белого дома, Трамп все же согласился оставить войска в Сирии на неопределенный срок. При этом президент был, мягко говоря, не очень этому рад, уточнил источник Эн-би-си.

Силы США в Сирии насчитывают около двух тысяч военных. В борьбе с ИГ они содействуют альянсу курдских отрядов народного ополчения и сил арабской оппозиции, известному как Демократические силы Сирии.

За последние три года при поддержке ВВС США Демократические силы Сирии отбили у ИГ несколько десятков тысяч квадратных километров территории.

Читайте: Россияне поймут, только когда сами окажутся под бомбами? - Андрей Зубов

В январе Рекс Тиллерсон, пребывавший тогда на посту главы госдепа, заявил о сохранении военного присутствия США в Сирии в течение неопределенного срока, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ, мешать влиянию Ирана и покончить с семилетней войной в стране.

Тиллерсон добавил, что США не могут позволить себе повторить ошибку 2011 года, когда ранний вывод войск из Ирака позволил иракской ветви «Аль-Каиды» выжить и со временем превратиться в ИГ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира