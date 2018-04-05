|Новости мира: Трампа вынудили изменить решение по Сирии
|05.04.2018 15:04
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Силы США в Сирии насчитывают около двух тысяч военных. В борьбе с ИГ они содействуют альянсу курдских отрядов народного ополчения и сил арабской оппозиции, известному как Демократические силы Сирии.
Президент США Дональд Трамп не будет сразу выводить американских военных из Сирии, несмотря на данное на прошлой неделе обещание, информирует svodka.net.
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Изменить свое решение Трампа уговорили советники, аргументировав это тем, что экстремистская группировка «Исламское государство», если ее не удерживать, может перегруппировать свои силы и активизироваться.
Ранее Белый дом заявил о скором прекращении военного присутствия
США в Сирии скоро закончится.
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Как заявил в беседе с американским телеканалом Эн-би-си оставшийся анонимным сотрудник Белого дома, Трамп все же согласился оставить войска в Сирии на неопределенный срок. При этом президент был, мягко говоря, не очень этому рад, уточнил источник Эн-би-си.
Силы США в Сирии насчитывают около двух тысяч военных. В борьбе с ИГ они содействуют альянсу курдских отрядов народного ополчения и сил арабской оппозиции, известному как Демократические силы Сирии.
За последние три года при поддержке ВВС США Демократические силы Сирии отбили у ИГ несколько десятков тысяч квадратных километров территории.
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В январе Рекс Тиллерсон, пребывавший тогда на посту главы госдепа, заявил о сохранении военного присутствия США в Сирии в течение неопределенного срока, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ, мешать влиянию Ирана и покончить с семилетней войной в стране.
Тиллерсон добавил, что США не могут позволить себе повторить ошибку 2011 года, когда ранний вывод войск из Ирака позволил иракской ветви «Аль-Каиды» выжить и со временем превратиться в ИГ.