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Порошенко заявил, что даст поручение провести в каждое село Украины широкополосный интернет
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05.04.2018 15:04
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что высококачественный
интернет должен быть в каждом сельском совете, в каждой сельской
школе и в каждом пункте сельской медицины. Порошенко сказал, что
сейчас стоит задача обеспечить доступ сельского населения к
качественным медицинским услугам через телемедицину < Фото: ЕРА
Президент Украины Петр Порошенко Об этом он заявил на совещании по
вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице,
передает корреспондент издания "ГОРДОН"."Я подчеркиваю, что мы
должны иметь широкополосный интернет в каждом селе, и это
будет мое поручение и соответствующему регулятору услуг связи,
операторам мобильной связи, местным советам, чтобы в каждом
сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской
медицины был высококачественный интернет. Мы наладили эффективное
взаимодействие, чтобы человек, который пришел, на 70% своих проблем
получил быстрый диагноз через систему телемедицины", – заявил
он. Президент подчеркнул, что сейчас стоит задача
обеспечить доступ сельского населения к качественным медицинским
услугам через телемедицину."Качество жизни в каждом селе со
временем должно стать не ниже, чем та высокая планка, которую мы
имеем в областных центрах", – добавил Порошенко. 7 февраля
Порошенко заявил, что на 2018 год на сельскую медицину
дополнительно заложен 1 млрд грн.
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