Президент Украины Петр Порошенко считает, что высококачественный интернет должен быть в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины. Порошенко сказал, что сейчас стоит задача обеспечить доступ сельского населения к качественным медицинским услугам через телемедицину < Фото: ЕРА Президент Украины Петр Порошенко Об этом он заявил на совещании по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице, передает корреспондент издания "ГОРДОН"."Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный интернет в каждом селе, и это будет мое поручение и соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам, чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный интернет. Мы наладили эффективное взаимодействие, чтобы человек, который пришел, на 70% своих проблем получил быстрый диагноз через систему телемедицины", – заявил он. Президент подчеркнул, что сейчас стоит задача обеспечить доступ сельского населения к качественным медицинским услугам через телемедицину."Качество жизни в каждом селе со временем должно стать не ниже, чем та высокая планка, которую мы имеем в областных центрах", – добавил Порошенко. 7 февраля Порошенко заявил, что на 2018 год на сельскую медицину дополнительно заложен 1 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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