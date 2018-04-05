|Россия остается основным экспортером угля в Украине
|05.04.2018 15:06
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На втором месте СШАУкраина за первые три месяца текущего года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 57,6% (до 5745000 т) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Фото: afp.com
Основным поставщиком угля в Украине продолжает оставаться Россия, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.
Фото: sfs.gov.ua
В денежном выражении импорт в Украину каменного угля и антрацита за этот период вырос на 33,5%, (760468000 долларов). С РФ поступил угля на 472 397 000 долларов (62,12%), из США - на 219 929 000 долларов (28,92%), из Канады - на 48365000 долларов (6,36%), из других стран - на 19777000 долларов (2,6%).
Ранее г олова комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила, что между Украиной и Российской Федерацией на сегодня расторгнут только 44 соглашения с 450.
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