На втором месте США

Основным поставщиком угля в Украине продолжает оставаться Россия, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Фото: sfs.gov.ua

В денежном выражении импорт в Украину каменного угля и антрацита за этот период вырос на 33,5%, (760468000 долларов). С РФ поступил угля на 472 397 000 долларов (62,12%), из США - на 219 929 000 долларов (28,92%), из Канады - на 48365000 долларов (6,36%), из других стран - на 19777000 долларов (2,6%).