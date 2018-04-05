Психологический триллер иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают" откроет 71-й Каннский кинофестиваль, передает со ссылкой на Variety.

Психологический триллер Асгара Фархади "Все знают" с Хавьером Бардемом, Пенелопой Крус и Рикардо Дариным откроет 71-й фестиваль, а также будет соревноваться в конкурсной программе.

Испаноязычный фильм "Всем известно" - вторая лента не на английском и не на французском языке, которой предоставлена ​​честь открывать кинофестиваль.

Фильм рассказывает о Лауре (Пенелопа Крус), которая едет вместе со своей семьей из Буэнос-Айреса в родное село в Испании на праздник. Неожиданное событие меняет жизнь персонажей. В основе сюжета - семья, взаимоотношения ее членов и навязанные им моральные решения.

Каннский кинофестиваль пройдет 8-19 мая.

Как сообщал Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля.

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