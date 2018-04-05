Директор «Киевэнерго» Александр Фоменко считает более целесообразным выкуп городом акций компании.

Об этом он заявил в интервью БизнесЦензор.

«Подчеркиваю, передача этого имущества состоится по решению Киевсовета… Мы 6 лет управляли этим комплексом, знаем его проблематику, экономику, перспективы развития. Я акцентирую внимание на том, что сегодня есть только одно официальное решение. Альтернативы нет. Хотя мое субъективное мнение: нет смысла ломать существующую систему управления и создавать новую. Возможно, целесообразнее было бы на уровне корпоративных прав решить ситуацию: например методом выкупа акций «Киевэнерго», — сказал он.

При этом Фоменко добавил, что компания в настоящее время проводит оценку стоимости акций «Киевэнерго», однако конкретной цифры пока нет.

Вместе с тем глава «Киевэнерго» отметил, чт есть ряд проблемных вопросов в отношении задолженности населения перед компанией и самого предприятия перед поставщиками.

На 1 марта (2018) у нас задолженность перед «Нафтогазом» 4,5 млрд грн, перед транзитерами – около 0,7 млрд грн. При этом задолженность населения перед компанией – около 5,9 млрд грн… Т.е. гораздо больше, чем наша задолженность перед основными поставщиками. Задолженность у госбюджета перед компанией по льготам и субсидиям – около 1,1 млрд грн. Уже в марте часть этой суммы была погашена, но долг остается.

Также есть обязательства государства по компенсации разницы в тарифах, которые действовали до 2016 года – 729 млн грн. Эта сумма до сих пор не выплачена», — сказал Фоменко, добавив, что компанией были предложены варианты решения долговых вопросов, в частности, через соответствующие изменения в законодательство.

«Нельзя говорить, что «Киевэнерго» и ДТЭК ничего не делали для того, чтобы изменить эту ситуацию. Мы постоянно выступали с инициативами по изменению законодательства, нормативной базы и системы тарифообразования», — сказал глава компании.

Так, по его словам, в «Киевэнерго» был разработан целый план мероприятий, как вывести из кризиса тепловой блок (речь идет о поставках тепла, — прим. ред.), внести изменения в нормативную базу для того, чтобы теплокоммунэнерго страны могли работать, как полноценные производственные компании.

«Любая компания должна быть сбалансирована, а не накапливать убытки. Она не должна требовать системной подпитки для своей производственной деятельности.

Иначе, это будет системная дыра», — подытожил Фоменко.

Напомним, 26 апреля 2018 года заканчивается договор аренды теплового комплекса Киевэнерго. Киевский городской совет на заседании 22 марта 2018 года принял решение об увеличении уставного капитала коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» с 5 тыс. грн до 1,2 млрд грн с целью принятия на баланс тепловых сетей столицы, которые находятся в управлении ПАО «Киевэнерго», и подготовке к отопительному сезону 2018/19 гг. Общая сумма вливаний столицей в КП «Киевтеплоэнерго» оценивается на уровне 7,4 млрд.

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