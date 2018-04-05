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Супрун призвала не бояться небольших сквозняков
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05.04.2018 15:12
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Если чеовек постоянно избегает сквозняков, он делает себя более
уязвимым, хуже воспринимает перепады температуры воздуха и может
быстрее простудиться, отметила и.о. министра здравоохранения
Украины Ульяна Супрун. Супрун заявила, что если во время
проветривания человек ненадолго попадет под сквозняк, "ничего
страшного не произойдет" Фото: EPA "Сам по себе сквозняк не
является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди
чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого
воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому
человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении
и кутаться в одежду – вы наоборот делаете себя более уязвимым,
хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее
подхватить простуду", - написала Супрун.Она отметила, что нужно
чаше дышать свежим воздухом, чтобы быть здоровым."И если вы во
время этого ненадолго попадете под сквозняк – ничего страшного
не произойдет. Другое дело – длительное переохлаждение или
сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или
лица. Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это чревато
воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители
болезней в организме", – рассказала и.о. министра.Супрун
написала, что "нет общего правила для всех"."Главное –
обеспечить в помещении постоянную рециркуляцию воздуха и не
навредить комфорту друг друга. Поэтому если вам неприятно сидеть у
открытого окна – не заставляйте себя и пересядьте туда, где не
дует. А по возможности – лучше выйдите на некоторое время на
улицу, пока помещение проветривается. Если же вы любите свежий
воздух в комнате – проветривайте на здоровье и ничего не
бойтесь. Однако и не злоупотребляйте", – отметила и.о.
министра.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2064292333855323
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