Если чеовек постоянно избегает сквозняков, он делает себя более уязвимым, хуже воспринимает перепады температуры воздуха и может быстрее простудиться, отметила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Супрун заявила, что если во время проветривания человек ненадолго попадет под сквозняк, "ничего страшного не произойдет" Фото: EPA "Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и кутаться в одежду – вы наоборот делаете себя более уязвимым, хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду", - написала Супрун.Она отметила, что нужно чаше дышать свежим воздухом, чтобы быть здоровым."И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк – ничего страшного не произойдет. Другое дело – длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица. Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это чревато воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней в организме", – рассказала и.о. министра.Супрун написала, что "нет общего правила для всех"."Главное – обеспечить в помещении постоянную рециркуляцию воздуха и не навредить комфорту друг друга. Поэтому если вам неприятно сидеть у открытого окна – не заставляйте себя и пересядьте туда, где не дует. А по возможности – лучше выйдите на некоторое время на улицу, пока помещение проветривается. Если же вы любите свежий воздух в комнате – проветривайте на здоровье и ничего не бойтесь. Однако и не злоупотребляйте", – отметила и.о. министра. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2064292333855323 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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