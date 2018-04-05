Правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» на участке, проходящем через исключительную экономическую зону страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны, передает агентство .

«5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода «Северный поток-2″ в отношении участка, проходящего через исключительную экономическую зону Финляндии», — говорится в сообщении.

Однако в заявлении отмечается, что согласие правительства является условным, что означает, что заявитель должен соответствовать определенным условиям.

«Сторона, ответственная за реализацию проекта, должна соблюдать общий принцип осмотрительности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, должна должным образом учитывать уязвимость Балтийского моря и других существующих проектов в исключительной экономической зоне и должна соответствовать условиям разрешения на строительство, требуемому в соответствии с Законом о воде», — уточняется в заявлении.

По плану 374 километра газопровода из 1220 будут проходить по территории экономической зоны Финляндии.

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