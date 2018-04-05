"Ключевые слова с мессенджера не передают рекламодателям", уверяют разработчики

Представители компании подтвердили изданию, что переписка сканируют работы: они проверяют ссылки на вирусы и анализируют, не изображены или на фотографиях издевательства над детьми. Ключевые слова с мессенджера не передают рекламодателям, уверяют разработчики.

Facebook спешно меняет политику конфиденциальности из-за скандала с утечкой данных. Компания пообещала, что пользователи смогут удалить всю собранную о них информацию. От слежки сторонних приложений можно избавиться в настройках безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью Марка Цукерберга.

Напомним, что основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о том, что социальная сеть удалила более 270 страниц и учетных записей пользователей, связанные с российской компанией Агентство интернет-исследований.

Согласно масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.