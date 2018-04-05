Украинский певец Сергей Бабкин удивил поклонников сменой внешности. Соответствующий снимок музыкант обнародовал в своем акааунте в Instagram.

"Чистое небо, чистые мысли, Чистый четверг. С праздником", - подписал фото музыкант.

Стоит отметить, что на снимке Бабкин позирует в очках и кепке, а в глаза сразу же бросается его гладко выбритое лицо - певец сбрил бороду и изменился до неузнаваемости.

Поклонникои исполнителя удивились такому кардинальному преображению. Многие даже не зрау его узнали на фото. Однако все, как один, утверждают, что он стал выглядеть моложе.

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