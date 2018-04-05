С Анфисы Кляйн, погибшей при пожаре в торговом центре Кемерово, уже после ее гибели сняли золотую цепочку с кулоном.

Именно по этому аксессуару на месте трагедии женщину и узнал друг детства, пожарный Олег Пупов, сообщается на Telegram-канале Mash, передает со ссылкой на .

Информацию о краже ценной вещи с тела погибшей обнародовали родственники женщины. По их словам, в ночь после трагедии Пупов, принимавший участие в тушении "Зимней вишни", связался с ними и сообщил страшную новость, а также рассказал, как понял, что нашел именно тело Анфисы.

Однако, когда на следующий день муж женщины и ее сестра пришли в морг, ни на одном из тел той самой цепочки с кулоном уже не было. В полицию семья пока не обращалась, а тело Анфисы так и остается неопознанным, поскольку родные потеряли единственную возможность визуального подтверждения обнаружения останков Кляйн.

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