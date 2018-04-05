Международный аэропорт "Ужгород" должен возобновить свою работу уже в 2018 году. Такое поручение дал Министерству инфраструктуры президент Украины. Об этом сегодня, 5 апреля, во время рабочего визита на Закарпатье сообщил профильный министр Владимир Омелян, передает корреспондент.

"Мы предлагаем следующий алгоритм. В апреле состоятся визиты Госавиаслужбы Украины и руководства Министерства инфраструктуры Украины в Словакию с целью отработки двустороннего соглашения на уровне Госавиаслужбы, а также в случае необходимости между правительствами двух стран. Переговоры будут касаться урегулирования вопроса о заходе самолетов на посадку на аэродроме Ужгорода. Второй вопрос - Украэродвижение прилагает сейчас все усилия, чтобы обеспечить необходимым навигационным оборудованием данный аэродром в шестимесячный срок. И мы исходим из того, что аэропорт Ужгорода должен быть готов к зимней навигации в 2018-2019 годах", - рассказал В.Омелян во время визита в Международный аэропорт "Ужгород".

Также министр инфраструктуры не исключил возможность строительства нового аэропорта на Закарпатье, однако в приоритете - восстановление полноценного функционирования аэропорта в областном центре. Сейчас речь шла о возможности появления таких инфраструктурных объектов в городах Хуст или Мукачево.

Как ранее сообщал, логистическая компания из Словакии выразила готовность взять в концессию Международный аэропорт "Ужгород".

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