Финляндия одобрила строительство газопровода «Северный поток-2″ в своей исключительной экономической зоне.

Соответствующее дозволение 5 апреля предоставило Министерство экономики и занятости государства, передает «Интерфакс-Украина», информирует svodka.net.

Это первое из разрешений Финляндии, которое должен получить «Газпром» для прокладки труб. Теперь российскому монополисту необходимо получить дозволение на строительство от Регионального государственного административного агентства Финляндии. Ожидается, что оно будет предоставлено в ближайшие недели.

Протяженность участка газопровода, которая пройдет через экономической зону Финляндии, составит примерно 374 км при общей протяженности магистрали в 1220 км.

Финляндия предоставила дозволение с условием, что газопровод не будет мешать реализации в исключительной экономической зоне страны других инфраструктурных проектов.

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Ранее «Газпром» получил все необходимые разрешения для строительства «Северного потока-2» на территории Германии.

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