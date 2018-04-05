Люди, которые задерживаются на красной дорожке, чтобы сделать фото, не будут допускаться к просмотру картин. Такое заявление сделал директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, передает ТСН .

При этом правило это будет распространяться как на актеров и актрис, так и на обычных зрителей. Звезды своими селфи регулярно задерживают программу мероприятия, а также не отвечают его элегантному стилю.

По словам Фремо, такие фото противоречит идее ковровой дорожки, так как делают церемонию значительно проще, а позирование для них забирает много времени, что приводит к сбоям в регламенте.

Помимо этого, директор заявил еще об одном нововведении. Теперь просмотр фильмов прессой и зрителями будет проходить одновременно, так как , в случае критики творцы фильмов появляются на дорожке расстроенными.

Напомним, 71-й Каннский кинофестиваль состоится на территории Франции с 8 по 19 мая нынешнего года.

Как сообщал svodka.net, начался престижный кинематографический 68-ой фестиваль Берлинале 2018 года. На красной дорожке в рамках открытия прошлись актеры, режиссеры, продюсеры и друге звезды, наиболее удачные наряды которых запечатлели фотографы.

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