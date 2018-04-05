Сторона защиты Януковича подала ходатайство о допросе Михаила Добкина в Оболонском суде

На заседании в четверг суд удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича, передает "Интерфакс-Украина".

Суд предложил стороне защиты определиться вместе с Добкиным и обеспечить явку свидетеля на заседание 12, 18 или 19 апреля.

При этом суд не смог заслушать в четверг бывшего депутата Вышгородского райсовета от Партии регионов Анатолия Кобылинского - директор охранной фирмы "Гроссер", которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства Януковича.

Свидетель направил электронную телеграмму в суд, что не может прибыть по уважительным причинам. Адвокат Игорь Федоренко отметил, что Кобылинский не может прибыть в суд по семейным обстоятельствам.

Сторона обвинения в ответ на это предложила осуществить привод этого свидетеля в суд.

Кроме того, прокуроры выступили против удовлетворения судом дополнительных свидетелей со стороны защиты. По мнению обвинения, увеличение количества свидетелей, которые могут сообщить одни и те же сведения и обстоятельства, будет только затягивать процесс.

Также прокуроры указали на то, что адвокаты Януковича не могут обеспечить явку своих свидетелей в суд.

С 14 февраля в Оболонском райсуде по делу о госизмене экс-президента были допрошены только 4 из 20 разрешенных судом свидетелей защиты.

Напомним, 18 марта экс-премьер Николай Азаров выразил готовность свидетельствовать по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.