Мошенники перерегистрировали на основании поддельных документов недвижимость ВиЭйБи банка - ФГВФЛ

Группа мошенников на основании поддельных документов и с использованием электронной цифровой подписи госисполнителя перерегистрировала право собственности на ликвидное имущество ВиЭйБи Банка, сообщается на веб-сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Согласно сообщению, речь идет о нежилом здании в центре Полтавы по адресу ул. Комсомольская (Стретенская), 23, стоимостью более 10,7 млн грн, которое принадлежало ВиЭйБи банку еще с 2006 года и в июне 2014 года было передано в ипотеку Национальному банку Украины (НБУ).

"27 марта текущего года стало известно, что неустановленными лицами в результате использования электронной цифровой подписи госисполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы в Харьковской области был приостановлен арест и ипотека недвижимого имущества. При этом, заявление на проведение регистрационных действий якобы было подано самим банком. Однако, ФГВФЛ каких-либо заявлений о внесении записей в Единый список запретов отчуждения объектов недвижимого имущества не предоставлял", - отмечено в сообщении.

Затем, добавляет Фонд, несмотря на это 28 марта госрегистратором одного из коммунальных предприятий на территории Полтавской области в Реестре прав на недвижимое имущество было зарегистрировано право собственности на имущество за частной фирмой — ООО "Торговый дом "Деликатесы Киевщины" на основании поддельного акта приема-передачи имущества от ВиЭйБи Банка.

Как сообщалось, ВиЭйБи Банк работал на финансовом рынке Украины с 1992 года. Крупнейшим его акционером с конца 2011 года опосредованно являлся бизнесмен Олег Бахматюк (86,778%), который также контролировал 100% акций банка "Финансовая инициатива".

Национальный банк Украины 20 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВиЭйБи Банка, а в июне того же года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива".

По данным НБУ, к началу октября 2014 года ВиЭйБи Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн), между 166 действовавших в стране банков. Спустя квартал его активы упали до 11,426 млрд грн.