В России готовятся призвать в армию тысячи человек, которых раньше освободили от призыва, что поднимает очередной вопрос о «мирных» планах , пишет со ссылкой на .

Весной этого года должны призвать около трех тысяч человек, которые не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья.

Об этом российским СМИ рассказал временно исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.

Призывать будут россиян, которых ранее освободили от армии по состоянию здоровья. Ссылаются на то, что некоторые из них могли улучшить свое физическое состояние и желают пройти службу в армии.

Призвать таких россиян смогут согласно федеральному закону № 444-ФЗ, который 29 декабря подписал .

Весенний призыв в России стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.

Такие планы российской власти могут свидетельствовать только о том, что страна готовится к полномасштабным военным действиям. Об этом не раз говорили как эксперты, так и политики.

Ранее уверенность в том, что Россия готовится к большой войне, выражал народный депутат Украины Дмитрий Ярош. Нардеп считает, что Западу, помимо санкций, нужно ужесточить давление на .

«Я более чем уверен, санкции – это хорошо, но их надо разворачивать, особенно в том свете, что Россия сейчас готовится к большой войне. Мы видим это по концентрации ударных группировок по всему периметру Украины, и не только – на границах Прибалтики, Финляндии. Здесь только могу процитировать поэта – «умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Она, как загнанная в угол крыса, начинает метаться. Поэтому Западу нужно реагировать на такие вещи не только санкциями, но и более весомыми шагами», – подчеркнул Ярош.

О том, что Путин готовится к масштабным военным действиям, говорит также известный украинский журналист Айдер Муждабаев.

«Согласно данным западных разведок, Путин готовится к войне», — заявил он.

Отмечается, что об этом говорят расположение Кремлем войск у границ, наращивание вооружения, перевод экономики под полный контроль государства и прочее.

«Европа взращивает монстра, который пойдет на нее войной. Собственно, уже пошел. Пока что гибридной», — отметил журналист.

Стоит также заметить, что Россия отдельно и не отрицает обвинения в подготовке к войне.

Ранее уже заявлял, что все крупные частные и государственные предприятия страны должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции. Об этом сообщала пресс-служба Кремля.

«К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности», – заявил Путин.

По его словам, способность экономики быстро наращивать выпуск оборонной продукции в нужное время является одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности России.

Как уже сообщала Politeka , российская власть массово сгоняет жителей оккупированного Крыма в ряды своей армии. Как свидетельствует официальная статистика, в 2017 году на воинскую службу в российскую армию были призваны 4,8 тыс. крымчан.

Примечательно, что двоих крымчан оштрафовали за отказ от прохождения воинской службы. Они были осуждены к уплате штрафа в размере 25 тысяч рублей (около 430 долларов).

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