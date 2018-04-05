В Днепре завершился отопительный сезон

В жилом секторе г.Днепр с четверга начали отключать отопление.

Как сообщили в четверг в пресс-службе Днепровского городского совета, соответствующие распоряжение о прекращение отопительного сезона городской голова Днепра Борис Филатов подписал еще 30 марта, однако из-за снижения температуры воздуха 1-2 апреля коммунальные предприятия продолжали подавать тепло в жилые дома.

"В связи со среднесуточной температурой, которая превысила 8 градусов тепла, с 5 апреля жилые дома Днепра постепенно отключают от отопления", - отметили в пресс-службе.

В то же время учреждения социальной сферы: больницы, школы, детсады продолжают отапливать до особого распоряжения.