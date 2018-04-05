Вчера, 4 апреля, парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики ВР поддержал на заседании законопроект 7403-д, который предусматривает возмещение НДС только для тех сельхозпроизводителей, которые самостоятельно экспортируют сою. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов, передает.

“Документом предполагается, что НДС при экспорте сои и рапса возмещаться будет с одним условием — если этот экспорт осуществляет сам сельхозпроизводитель. На самом деле за этим прекрасным фасадом — отвратительное нутро. Суть в том, что сами экспортировать сою и рапс могут только крупные предприятия. Маленький фермер экспортировать сою и рапс не может, потому что он не может сформировать партию близкую к той, которая требуется для экспорта”, — рассказал он.

Этим законопроектом предлагается обязать украинского фермера работать на “карман” крупного предпринимателя, подчеркнул М.Соколов.

“Законопроект в существующей редакции направлен на то, чтобы крупные хозяйства, те же олигархи, холдинги, которые уже владеют переработкой, отправляли на экспорт сою, которую они вырастили, и получали за это возмещение НДС. А маленькие фермеры, в свою очередь, будут вынуждены отдавать крупным компаниям сою на переработку. Покупая по заниженной цене сою у фермера, крупные предприятия будут экспортировать продукт, и получать за это дополнительное возмещение НДС.

Идея осталась прежней — заставить малых фермеров заплатить за то, чтобы полностью загрузились мощности наших самых богатых украинцев, чтобы они могли экспортировать сою и рапс и на этом зарабатывать. Суть законопроекта — делаем все за счет малого фермера”, — резюмировал он.

Напомним, во вторник, 3 апреля аграрии вышли под стены парламента на очередной протест против “соевых правок”, или как их еще называют “правок Хомутынника”. Они уверены, что именно Хомутынник инициировал в декабре прошлого года изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС при экспорте сои и рапса, чтобы увеличить доходность собственного агрохолдинга “Кернел”, перерабатывающего масличные культуры.

Ранее сообщал, что возмещение НДС “Кернел” за три месяца превысило уже 2 млрд грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира