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Блокировку страниц в Facebook, связанных с "фабрикой троллей", в Кремле назвали проявлением враждебности
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05.04.2018 15:28
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с
действиями компании Facebook, закрывшей доступ к 135 аккаунтам
"Агентства интернет-исследований". Facebook и Instagram
заблокировали свыше 270 учетных записей фабрики троллей Фото: EPA
Блокировку сотен учетных записей и страниц Facebook и
Instagram, связанных с российским "Агентством
интернет-исследований", в Кремле расценивают как проявление
враждебности.Как сообщает РБК, пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос
корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН),
являются ли действия руководства Facebook враждебными по
отношению к российским СМИ.Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль,
"безусловно, следит за этой ситуацией" и сожалеет о
произошедшем.Руководитель ФАН Евгений Зубарев подтвердил РБК, что
группа его издания в Facebook была заблокирована без объяснения
причин."Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого
запрещенного контента", – сказал он.3 апреля глава Facebook
Марк Цукерберг сообщил об удалении более 270 страниц и
аккаунтов, которые управлялись "Агентством интернет-исследований" и
использовались для манипуляций общественным мнением. По его
словам, набор аккаунтов "фабрики троллей" был нацелен на Россию и
людей, говорящих на русском языке в соседних странах, таких как
Азербайджан, Узбекистан и Украина.В числе страниц, которые были
заблокированы социальной сетью, оказался аккаунт департамента
экономической политики и развития мэрии Москвы.15 марта 2018 года в
США утвердили новый список граждан РФ, в отношении которых
будут действовать американские санкции за вмешательство в
американские выборы. В список попали 12 физических лиц, которых
связывают с деятельностью "Агентства интернет-исследований": Михаил
Бурчик, Михаил Быстров, Александра Крылова, Анна Богачева, Мария
Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев,
Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Сергей Полозов, Владимир Венков.
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