Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с действиями компании Facebook, закрывшей доступ к 135 аккаунтам "Агентства интернет-исследований". Facebook и Instagram заблокировали свыше 270 учетных записей фабрики троллей Фото: EPA Блокировку сотен учетных записей и страниц Facebook и Instagram, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", в Кремле расценивают как проявление враждебности.Как сообщает РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН), являются ли действия руководства Facebook враждебными по отношению к российским СМИ.Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль, "безусловно, следит за этой ситуацией" и сожалеет о произошедшем.Руководитель ФАН Евгений Зубарев подтвердил РБК, что группа его издания в Facebook была заблокирована без объяснения причин."Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента", – сказал он.3 апреля глава Facebook Марк Цукерберг сообщил об удалении более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись "Агентством интернет-исследований" и использовались для манипуляций общественным мнением. По его словам, набор аккаунтов "фабрики троллей" был нацелен на Россию и людей, говорящих на русском языке в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина.В числе страниц, которые были заблокированы социальной сетью, оказался аккаунт департамента экономической политики и развития мэрии Москвы.15 марта 2018 года в США утвердили новый список граждан РФ, в отношении которых будут действовать американские санкции за вмешательство в американские выборы. В список попали 12 физических лиц, которых связывают с деятельностью "Агентства интернет-исследований": Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Александра Крылова, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Сергей Полозов, Владимир Венков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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