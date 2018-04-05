Так, правительство увеличило максимально допустимую цену, которую разрешено заплатить за один автомобиль или единицу офисного оборудования с 500 тыс. гривен до 1,2 млн. грн

"Также правительство увеличивает с 20,30 тыс грн до 23 тыс грн предельные суммы на покупку компьютеров и вводится согласие на покупку ноутбуков, цена на которые не должна превосходить 27 тыс грн" , - сообщают "Наши деньги" , ссылаясь на текст постановления .

Кроме этого, Кабмин снял ограничения на покупку новых автомобилей и форменной одежды, а также существенно увеличил расходы на содержание руководителей бюджетных организаций.

Так, например, на чиновников Администрации президента расходы возрастут более чем 3 раза - до 900 тыс грн.

Напомним, что недавно украинские чиновники обнародовали свои доходы.

Так, мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5100000 гривен доходов в 2017 году .

Президент Петр Порошенко также отчитался о доходах, расходах и благотворительность за 2017 .

Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн .

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал более 2600000 грн дохода , полученного в течение 2017 года.