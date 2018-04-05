Буквально на днях я размышлял о том, как Кремль может приспустить ситуацию в Нагорном Карабахе до уровня контролируемой конфронтации, для зарабатывания политических и пропагандистских очков. Так же я рассматривал возможность, или даже необходимость, приобретения Баку современных ОТРК, для создания баланса сил с армянскими “Искандерами”. В частности, я размышлял о возможности в обозримом будущем Азербайджана закупать украинские ОТРК “Гром-2”.

И вот, не прошло и полгода, а точнее – только неделя, а армянские СМИ уже анонсируют очередную поставку ОТРК “Искандер”, на деньги от нового, беспроцентного кредита из Москвы!

Что же, если армянские СМИ не преувеличили с инсайдами, то Армения станет единственной страной в мире, куда Россия регулярно поставляет ОТРК “Искандер”.

Напомню, что поставки данных ОТРК в своё время слишком взволновали официальный Баку, у которого на сегодняшний день нет на вооружении комплексов, способных сравниться с ТТХ Искандеров. Но, в данном случае даже не в одном Баку дело.

Уверен, что данный поступок Москвы не останется без внимания и Турции, старательно имитирующей дружбу с РФ. Однако, ОТРК “Искандер” с каждым днем на вооружении Армении становится все больше и больше, что заставляет баланс трещать по швам, а “дружба” скоро начнет блекнуть на глазах.

Хотя, не исключено, что Кремль намерен из Армении сделать не только площадку геополитических манипуляций, но плацдарм для демонстрации “Кузькиной матери” на региональном уровне. А это ошибочно и чревато. Тем более, на фоне эпидемии реваншизма.

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