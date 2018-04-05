Стало известно, сколько на самом деле уйдет средств на восстановление Донбасса,в случае его возвращения в Украину, передает со ссылкой на .

Так, свое мнение по этому поводу выразил знаток Александр Пасхавер.

Он уверен, что на восстановление региона уйдет намного больше денег, чем $50 млрд, которые сейчас предъявляют России как убыток от оккупации. Также знаток объяснил, какими путями может пойти Украина, чтобы «экономического коллапса» не случилось.

«Я думаю, что есть несколько других путей, которые не напрягают 100% бюджет страны. В частности, это может быть особой зоной, как делали китайцы в свое время. То есть мы бы подготовили Донбасс для того, чтобы туда могли входить капиталовложения, сняли бы налоги и так далее. Кроме того, я не сомневаюсь, что западные страны нам помогут это сделать», – рассказал он.

По его словам, восстанавливать на Донбассе нужно не только инфраструктуру и предприятия, а весь социальный спектр жизни людей, а это безмерные деньги.

«Поэтому общие разговоры, когда фигурируют цифры в этой ситуации, это не правильно. Вы можете посчитать, сколько стоит остановленное производство, но я могу гарантировать вам, что восстановить его будет стоить намного дороже, чем то, что они насчитали», – отметил Пасхавер.

Кроме того он уверен, что даже в случае наличия достаточного количества средств, десяти лет не хватить, чтобы вернуть Донбасс к прежней жизни.

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