4 апреля н.г. завершилась работа представителей ТАСКОМБАНКА по инвентаризации складских помещений компании ООО «Империя-Агро». До конца сегодняшнего дня привлеченная Банком независимая оценочная компания ООО З ИК «ВЕРИТЕКС» предоставит официальное заключение о фактическом наличии товаров на складах «Империя-Агро» и его рыночной стоимости.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/В нарушение договоренностей, «Империя-Агро» по итогам проведенной работы отказывается подписывать ведомости, в которых зафиксирована фактическая недостача на складах компании номенклатурного количества и объемов товарных запасов, которые должны были бы там находиться.

Также, несмотря на заверения, «Империя-Агро» не предоставила Банку настоящий список дебиторов и кредиторов компании для последующей совместной работы об определении их статуса.

Более того: по информации фермеров — клиентов «Империя-Агро», руководство этой компании продолжает осуществлять мошеннические действия, быстро переписывая свои активы, являющиеся предметом залога Банка, на подставных лиц, вступив таким образом с ними в преступный сговор. Уверяем, что эти факты будут доказаны и получат надлежащую оценку со стороны правоохранительных и налоговых органов.

Вынуждены констатировать, что таки имеем дело с недобропорядочным клиентом, который в этот период путем манипуляций пытается избежать ответственности за невыполнение своих обязательств по заключенным кредитным договорам и, более того, продолжает пытаться преступно разворовывать залоговое имущество Банка.

Делаем вывод, что публичные заявления «Империи-Агро» о готовности к сотрудничеству являются исключительно декларациями для отвлечения внимания общественности с целью затянуть время для мошеннических действий в свою пользу с товарными запасами и имуществом, которые действительно стали предметом залога Банка.

Команда ТАСКОМБАНКА уже третьи сутки в круглосуточном режиме работает как на месте событий, так и в Главном офисе для выявления реальных масштабов мошеннических действий, но постоянно сталкивается с саботированием работы и переговорного процесса.

Причиной тому есть выявленные Банком во время проверки новые массовые факты совершения «Империей-Агро» и ее контрагентами-покупателями действий, направленных на отображение в бухгалтерской отчетности значительно более высоких доходов и соответственно беспочвенного увеличения суммы налогового кредита. То есть, руководство «Империя-Агро», вступив в преступный сговор с некоторыми контрагентами-покупателями, сознательно нарушало действующее налоговое законодательство Украины, осуществляя манипуляции по возврату НДС и предоставляя неправдивую информацию Банку. С целью, чтобы убедиться в своих предположениях о манипуляциях «Империи-Агро» с возвратом НДС, мы связались практически со всеми «должниками» компании «на бумагах», которые наличие долгов в их отношениях с «Империей-Агро» не подтвердили. С целью, чтобы избежать еще большего масштаба преступления, к которому компания «Империя-Агро» подталкивала своих клиентов, просим всех ее контрагентов в течение ближайшего времени произвести сверку и предоставить акты сверок в Банк.

Понимая, что во время проверки нами выявлена преступная мошенническая схема «бизнес-успехов» компании «Империя-Агро» в масштабах страны, о выявленных фактах нарушения ею налоговых обязательств, которые имеют приметы фиктивности, Банк уже официально сообщил в Государственную Фискальную Службу Украины.

Несмотря на незаинтересованность и тотальное сопротивление со стороны «Империи-Агро» в сотрудничестве с Банком, мы будем продолжать работу с ее представителями, конечной целью которой является защита интересов фермеров — клиентов «Империя-Агро», а также клиентов и вкладчиков нашего финансового учреждения.

Осознавая, что честные фермеры стали заложниками преступных действий «Империи-Агро» накануне посевной кампании, продолжаем держать с ними связь всеми возможными способами: проводим встречи в Банке, общаемся по телефону, разъясняя шаги о самом быстром решении их проблем.

Касательно ООО «Империя-Агро» уже открыто дело о мошенничестве, в рамках которой в офисах и на складах этой компании осуществляются соответствующие процессуальные действия.

ТАСКОМБАНК и далее объективно и беспристрастно будет информировать о дальнейшем развитии событий. Просимо не обращать внимания на искаженную и неправдивую информацию о текущем состоянии дел в решение конфликта, целенаправленно размещаемую на официальной странице компании «Империя-Агро».

АО «ТАСКОМБАНК» — универсальный коммерческий банк, который предоставляет полный спектр финансовых услуг как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Банк входит в Группу «ТАС» — одну из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. Планомерно реализуя стратегию активного роста, ТАСКОМБАНК демонстрирует лучшие по банковской системе темпы развития по всем ключевым показателям. Входит в ТОП-20 банков по размеру активов и постоянно укрепляет свои рыночные позиции. Является одним из лидеров в работе с корпоративными клиентами. Успешно развивает новые для себя направления: электронную коммерцию, малый и средний бизнес, микробизнес. С ростом уровня доверия к ТАСКОМБАНКУ со стороны клиентов, постоянно укрепляет свои ТОП-овые позиции в ведущих национальных рейтингах надежности и стабильности. Лицензия НБУ №84 от 25 октября 2011 года.

«Империя-Агро» — официальный дистрибьютор ведущих мировых компаний-производителей посевного материала и средств защиты растений. Компания появилась на рынке в 2007 году и имеет собственные представительства по всей территории Украины. Владельцем компании является Юрий Оцабрык. Главный офис расположен в Кропивницком, работают 23 региональных представительства по Украине. Компания является официальным дистрибьютором таких компаний как Syngenta, DuPont, Bayer и др.

Пресс-служба ТАСКОМБАНК

Сводка.нет - Новости Украины и Мира