На территории Межигорья в зоопарке страусы, разведенные экс-президентом Украины Виктором Януковичем, впервые за долгие годы снесли яйцо. О радостном событии сообщил куратор зоопарка Сергей Григорьев, пишет Сегодня .

Представитель зоопарка отметил, что это яйцо - первое, которое снесли страусы, несмотря на то, что в зоопарке живет более 20 особей.

"Будем решать, что делать с этим яйцом. Оно немного деформировано. Если родители откажутся высиживать яйцо, то будем высиживать его в инкубаторе", - добавил Сергей Григорьев.

Помимо этого, он отметил, чтоб яйцо было снесено одной из трех самок.

"Одна из них сразу же прибежала, когда мы взяли яйцо в руки. Видимо, это и есть мать", - уточнил он.

Как сообщал svodka.net ранее, прежний президент Украины Виктор Янукович во время бегства из Киева попал на территорию России с помощью вертолетов. Об этом рассказал сотрудник Управления государственной охраны Виктор Ризниченко во время допроса в Оболонском районном суде Киева.

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