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Полторак: Режим Путина надеется на возвращение Украины к "русскому миру" и ее отказ от евроинтеграции
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05.04.2018 15:37
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Российское руководство во главе с президентом РФ Владимиром Путиным
ищет пути замораживания конфликта на Донбассе, считает министр
обороны Украины Степан Полторак. Полторак: Кремль
категорически не воспринимает формата миротворческой миссии ООН
Фото: Степан Полторак / Facebook "По нашим данным, Россия не
собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на
востоке Украины. Об этом свидетельствует российское военное
присутствие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и
ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины", –
сказал Полторак.Он отметил, что в 2017 году позиции украинских
военных на востоке боевики обстреляли более 15 тыс. раз."Российское
руководство ищет путь, чтобы агрессию, организованную им,
превратить в замороженный конфликт, а не урегулировать его. Более
того, режим Путина еще надеется на возвращение нашего государства к
русскому миру и отказ Украины от евроатлантической
интеграции", –заявил министр.По его словам, Москва не
собирается выполнять минские соглашения, выводить войска с
территории Украины и возвращать контроль за участком
российско-украинской границы."И Кремль категорически не
воспринимает формата миротворческой миссии ООН, деятельность
которой нивелировала бы влияние и власть контролируемых им местных
оккупационных режимов. Они держатся на штыках двух армейских
корпусов общей численностью почти 40 тыс человек, которые являются
неотъемлемой частью южного военного округа вооруженных сил России.
У них одна модель подготовки, обеспечения, логистика, система
боевого применения. И если есть желание (а это мы часто видели),
они могут прекратить огонь и выполнить первый пункт минских
соглашений. Поэтому этот контингент – серьезный инструмент
силового воздействия на Украину. А все "мирные" инициативы
агрессора – на самом деле шубка овцы на теле волка", –
сказал Полторак.Он отметил, что существует вероятность
перерастания конфликта "в полномасштабную агрессию Кремля"."Это
правда, которая разрушает иллюзии об отказе России от оккупации
части нашей территории и вывода ее войск в ближайшей перспективе.
На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групп
первого и второго эшелонов численностью более 77 тыс. человек. В
состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тысячи боевых
машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем
залпового огня", – добавил министр.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. 14 апреля
президент Украины подписал приказ о
начале антитеррористической операции. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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