Российское руководство во главе с президентом РФ Владимиром Путиным ищет пути замораживания конфликта на Донбассе, считает министр обороны Украины Степан Полторак. Полторак: Кремль категорически не воспринимает формата миротворческой миссии ООН Фото: Степан Полторак / Facebook "По нашим данным, Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом свидетельствует российское военное присутствие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины", – сказал Полторак.Он отметил, что в 2017 году позиции украинских военных на востоке боевики обстреляли более 15 тыс. раз."Российское руководство ищет путь, чтобы агрессию, организованную им, превратить в замороженный конфликт, а не урегулировать его. Более того, режим Путина еще надеется на возвращение нашего государства к русскому миру и отказ Украины от евроатлантической интеграции", –заявил министр.По его словам, Москва не собирается выполнять минские соглашения, выводить войска с территории Украины и возвращать контроль за участком российско-украинской границы."И Кремль категорически не воспринимает формата миротворческой миссии ООН, деятельность которой нивелировала бы влияние и власть контролируемых им местных оккупационных режимов. Они держатся на штыках двух армейских корпусов общей численностью почти 40 тыс человек, которые являются неотъемлемой частью южного военного округа вооруженных сил России. У них одна модель подготовки, обеспечения, логистика, система боевого применения. И если есть желание (а это мы часто видели), они могут прекратить огонь и выполнить первый пункт минских соглашений. Поэтому этот контингент – серьезный инструмент силового воздействия на Украину. А все "мирные" инициативы агрессора – на самом деле шубка овцы на теле волка", – сказал Полторак.Он отметил, что существует вероятность перерастания конфликта "в полномасштабную агрессию Кремля"."Это правда, которая разрушает иллюзии об отказе России от оккупации части нашей территории и вывода ее войск в ближайшей перспективе. На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тыс. человек. В состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тысячи боевых машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня", – добавил министр.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. 14 апреля президент Украины подписал приказ о начале антитеррористической операции. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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