"Во время выполнения решений могут возникать определенные трудности"

"В 2018 году правительство отчиталось Комитета министров Совета Европы о выплате возмещения, присужденного Европейским судом по правам человека по всем принятым решениям, которые вступили в законную силу по состоянию на 31 декабря 2017 Сейчас по соответствующей бюджетной программе отсутствует задолженность на выполнение решений Европейского суда" , - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минюсте объяснили, что выплата возмещения должна быть осуществлена ​​в трехмесячный срок с момента вступления решения окончательным или в срок, предусмотренный в решении.

"Во время выполнения решений могут возникать определенные трудности. Часто они связаны с непредставлением заявителями информации для перечисления средств на соответствующий банковский счет или с тем, что заявители проживают на временно оккупированной территории" , - отметили в министерстве.

В таких случаях средства направляются на депозитный счет Департамента государственной исполнительной службы Минюста. Заявитель может в любое время в течение года обратиться для получения средств.

"В соответствии с практикой Совета Европы, если средства направлены в государственную исполнительную службу Украины, решение не считается выполненным. Это стало причиной того, что Украина столкнулась с определенными трудностями при отчетности Комитета министров Совета Европы. Часто суд присоединяет к одному решению большое количество заявлений различных граждан, что также создает сложности с подготовкой отчетов. Ведь необходимо полностью выполнить все без исключения части такого решения " , - пояснили в Минюсте.