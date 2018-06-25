В тысячи семей, купившие квартиры в новостройках, могут потерять свое жилье.

В столице по данным местной власти больше 30 жилых комплексов строятся с нарушением действующего законодательства, пишет со ссылкой на .

Согласно 367 ст. Гражданского кодекса, если дом построен на земельном участке, который выделили под другие цели, застройщик не получил право вести работы, проект строительства не утвердили или строительство реализовали с нарушением строительных норм, такое здание могут признать самовольно построенным. После этого госинспекция должна отправить застройщику соответствующие предписание. Если нарушение не устранят, инспекция подаст иск в суд с требованием снести объект.

Согласно строительному кадастру , между незаконно построенных зданий: магазины, офисные центры, коттеджные кооперативы, пристройки к домам, жилые комплексы. Всего таких объектов по - несколько сотен.

Напоминаем, что при покупке квартиры в новостройке в отделе продаж должны показать документы о регистрации компании, лицензию на строительные работы, правоустанавливающие документы на земельный участок, договор генерального подряда, документы о создании фонда финансирования строительства, технический паспорт объекта, одобренный инспекцией проект застройки. С документами лучше знакомиться в присутствии юриста.

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