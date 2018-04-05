Погода, Новости, загрузка...
В Индонезии в сети рыбака попалась рыба с человеческими зубами
05.04.2018 15:40
В Индонезии в сети рыбака попалась рыба с человеческими зубами Рыбак из небольшого индонезийского города Киминдорес выловил рыбу с зубами, похожими на человеческие.

Рыбу показал в сети локальный студент Ахмад Сесерай. Получил ее от учителя. Отнес домой, чтобы приготовить на ужин. Там неожиданно выяснилась странная особенность рыбы, рассказывает Yahoo.

Автор: Daily Mail

Внешне рыба ничем не отличается от морских родственников окуня, но имеет необычные зубы Автор: Daily Mail

Рыба внешне мало чем отличается от других морских окунеобразных. В пасти находятся ряды необычных ровных зубов. Появление такой рыбы вызвало волнение в отдаленном поселке, где живет семья парня.

«Я открыла рот рыбы и внимательно посмотрела. Мой сын был прав, у рыбы были большие зубы, похожие на человеческие. Теперь к нам приходят много соседей, чтобы послушать о ней», — рассказывает Хаджия, мать школьника.

Она решила не готовить рыбу, а положить ее в холодильник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить