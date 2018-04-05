Рыбу показал в сети локальный студент Ахмад Сесерай. Получил ее от учителя. Отнес домой, чтобы приготовить на ужин. Там неожиданно выяснилась странная особенность рыбы, рассказывает Yahoo.

Внешне рыба ничем не отличается от морских родственников окуня, но имеет необычные зубы Автор: Daily Mail

Рыба внешне мало чем отличается от других морских окунеобразных. В пасти находятся ряды необычных ровных зубов. Появление такой рыбы вызвало волнение в отдаленном поселке, где живет семья парня.

«Я открыла рот рыбы и внимательно посмотрела. Мой сын был прав, у рыбы были большие зубы, похожие на человеческие. Теперь к нам приходят много соседей, чтобы послушать о ней», — рассказывает Хаджия, мать школьника.

Она решила не готовить рыбу, а положить ее в холодильник.

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