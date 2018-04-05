"Комиссия по примирению" Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц должна уже сейчас начинать свою работу. В ее деятельность, в частности, должны быть привлечены жители оккупированных территорий Донбасса. Об этом в комментарии заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По словам заместителя министра, принцип работы “комиссии по примирению” в Украине пока не определен, он должен быть обозначен отдельным подзаконным актом или иным нормативным документом. Однако есть общая идея, основанная на образце стран бывшей Югославии.

“Так же, как и у нас, в балканских странах — в качестве примера можно взять Хорватию — на ее территории существовало две территории, которые были оккупированы Сербией, и во время оккупации, во время военных действий происходили межэтнические и межрелигиозные конфликты. Но после окончания войны, после того, как Славония, например, была возвращена с помощью миротворцев, после того, как на ее территории состоялись выборы в местные власти, надо было налаживать практически сосуществования сербов и хорватов в рамках одной страны”, - рассказал он.

На практике этим и занималась комиссия по примирению, объяснил Г.Тука.

“Она организовывала выборы, организовывала поиск захоронений с одной и с другой стороны, занималась поиском людей, которые обвиняются в совершении военных преступлений с обеих сторон, разрабатывала разного рода концепции, направленные на поиск гуманитарных, культурных компромиссов. Фактически, такой большой пласт работы”, - сказал замминистра.

По его мнению, комиссия уже сейчас должна начинать работу.

“Скорее только, к ней будут привлечены, если речь идет о розыске мест захоронения, правоохранители. Если речь идет о гуманитарных вопросах, там, конечно, должны работать деятели культуры, люди, которые влияют на общественное мнение... Я думаю, есть смысл уже сейчас начинать действия, по крайней мере бюрократические, по документированию дальнейшей деятельности этой комиссии. После того, как территории будут освобождены, я убежден, что в состав этой комиссии должны входить в обязательном порядке и жители оккупированных территорий”, - заявил замминистра.

Как сообщал Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц работает над созданием “комиссии по примирению” . Проект находится на стадии разработки технического задания.

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