В Украине уже нет проблемы с безработицей, сейчас работодатели жалуются на недостаток рабочей силы.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства, информирует svodka.net.

«Уже нет проблемы безработицы, есть проблема с точностью до наоборот. Понятно, что это средняя температура по палате – где-то людям негде работать, а где-то на квалифицированную рабочую силу охотятся рекрутеры, в том числе и иностранные», – подчеркнул президент.

По словам Порошенко, этому способствует подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, действие которой создает свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

«Украина становится частью европейского рынка труда. Это является объективным фактором – с этим сталкивались все новые члены ЕС и соседних стран. Но этот фактор побуждает владельцев бизнеса и топ-менеджмент увеличивать зарплаты в стране. Хочу сказать, что тенденция очень позитивная», – отметил президент.

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Глава государства также отметил важность легализации заработных плат, что увеличит поступления в местные бюджеты.

«Платите людям больше, платите людям легально. Тогда у них будет меньше мотивация ехать на заработки за границу, разрушать семьи, создавать социальную напряженность и социальные проблемы», – призвал Порошенко.

Президент также отметил, что параллельно совместными усилиями необходимо создавать для бизнеса благоприятные условия.

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«Каждый мэр сейчас уже, наконец, каждый глава областной государственной администрации, каждый локальный совет борется за инвестора. Имеют собственные программы или по крайней мере я хочу, чтобы они имели собственные программы привлечения инвестиций», – подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, области Украины в этом вопросе имеют разные показатели и более 85% общего объема прямых привлеченных инвестиций приходится на 7 областей.

Как сообщалось, Министерство социальной политики Украины прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов из Украины за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.

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