Обсуждение судьями Верховного суда просьбы защиты отсрочить
наказание признанного виновным в коррупции президента Луиса Инасиу
Лулы да Силвыпродолжалось почти 11 часов. Да Силву осудили на 12
лет тюрьмы Фото: ЕРА Обсуждение просьбы отсрочить наказание
продолжалось почти 11 часов. За то, чтобы отклонить апелляцию
проголосовали шесть судей из 11. Защита Силвы еще может
обратиться c жалобой на его приговор в Федеральный окружной
суд 4-го региона (TRF-4), отмечает Globo.Экс-президента Лулу да
Силву арестовали 4 марта 2016 года по подозрению в получении
поощрений на строительство ранчо и пляжного дома от ряда
строительных компаний, деятельность которых в рамках операции
расследуют правоохранители. Экс-глава Бразилии отрицал все
обвинения.12 июля 2017 года да Силву признали виновным в
коррупции и отмывании денег и приговорили 9,5 годам
тюрьмы. В январе 2018 года приговор ужесточили до 12
лет. Да Силва занимал президентский пост с 1 января 2003 года
по 1 января 2011 года.
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