Обсуждение судьями Верховного суда просьбы защиты отсрочить наказание признанного виновным в коррупции президента Луиса Инасиу Лулы да Силвыпродолжалось почти 11 часов. Да Силву осудили на 12 лет тюрьмы Фото: ЕРА Обсуждение просьбы отсрочить наказание продолжалось почти 11 часов. За то, чтобы отклонить апелляцию проголосовали шесть судей из 11. Защита Силвы еще может обратиться c жалобой на его приговор в Федеральный окружной суд 4-го региона (TRF-4), отмечает Globo.Экс-президента Лулу да Силву арестовали 4 марта 2016 года по подозрению в получении поощрений на строительство ранчо и пляжного дома от ряда строительных компаний, деятельность которых в рамках операции расследуют правоохранители. Экс-глава Бразилии отрицал все обвинения.12 июля 2017 года да Силву признали виновным в коррупции и отмывании денег и приговорили 9,5 годам тюрьмы. В январе 2018 года приговор ужесточили до 12 лет. Да Силва занимал президентский пост с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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