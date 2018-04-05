Погода, Новости, загрузка...
Уставшая Ани Лорак похвасталась победой над беременой Лободой (фото, видео)
05.04.2018 15:48
Уставшая Ани Лорак похвасталась победой над беременой Лободой (фото, видео) По теме:

Украинская певица похвасталась тем, что ее песня "Новый бывший" победила в главном музыкальном хит-параде России "Золотой граммофон" ("Русское радио"), пишет  со ссылкой на .

Певица опубликовала в Instagram-сториз свое фото, на котором выглядит уставшей, а также скриншот, на котором отметила свою победу. Кстати, обогнала в хит-параде Лорак Светлану Лободу с песней "Парень".







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить