Украинская певица похвасталась тем, что ее песня "Новый бывший" победила в главном музыкальном хит-параде России "Золотой граммофон" ("Русское радио"), пишет со ссылкой на .

Певица опубликовала в Instagram-сториз свое фото, на котором выглядит уставшей, а также скриншот, на котором отметила свою победу. Кстати, обогнала в хит-параде Лорак Светлану Лободу с песней "Парень".















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