Первое заседание координационного совета по строительству Hyperloop в Украине в ближайшее время состоится в Днепре. Об этом сегодня, 5 апреля, во время рабочего визита на Закарпатье сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент .

"Мы разделили эту работу на три стадии. Первая - это научная оценка со стороны НАН Украины. Второе - это синхронизация де-юре наших действий с компанией Hyperloop One. Третье - строительство тестовой площадки. И мы считаем правильным его строительство на базе Днепра, который является центром наших космических и современных технологий. Многое из того является сохраненным и валяется на полках, а затем может быть использовано при строительстве этого транспорта будущего. Мы планируем в конце апреля-начале мая посетить Днепр, чтобы собрать первое заседание координационного совета этого проекта", - сообщил Омелян.

Министр также отметил, что нормально относится к троллингу в Интернете относительно Hyperloop в Украине и верит, что идея будет воплощена.

"Я верю, что Hyperloop - это нормальная осуществимая вещь в перспективе. И мы должны жить идеями, а не все время латать только дороги или смотреть, что у нас есть плохого. Это не предполагает привлечение государственного ресурса, то есть будут привлекаться средства частных инвесторов или грантовые средства. Перспектива для Украины - стать не просто местом, откуда забирают мозги и где собирают зерна, а стать площадкой для инновационных технологий", - добавил Омелян.

Напомним, транспортный комитет Верховой Рады Украины утвердил решение о целевом финансировании строительства взлетных полос в Украине.

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