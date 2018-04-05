В Украине стабилизировались цены на мясную продукцию и курятину. Об этом в интервью AgroPolit.com рассказал председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.

По словам Терентьева, после сентября рост цен замедлился. «В зимний период можем говорить об относительной стабильности против осени. По некоторым позициям цены даже снижались по сравнению с 3-4 кварталом 2017 года. Если мерить по европейским меркам, то рост индекса потребительских цен на продукты питания составило в 2017 году 12,9%», — объясняет руководитель АМКУ, информирует svodka.net.

Юрий Терентьев говорит, что сегодня комитет не видит причин для беспокойства на рынке мясных продуктов, наоборот.

«Сегодня цены не вызывают чрезмерного беспокойства. Достаточно тяжелая ситуация была летом и в сентябре 2017року, когда Антимонопольный комитет Украины начал активно заострять внимание других государственных ведомств. Ведь динамика цен на основные потребительские товары, в частности на мясо, приобретала тревожной формы: наблюдалось стремительное подорожание мясных продуктов, особенно, курятины, следовательно начали более тщательно изучать этот рынок. Сейчас цены на мясную продукцию и курятину стабилизировались. Поэтому сфокусировали внимание на рынке яиц куриных», — говорит он.

Председатель АМКУ отметил, что прогресс наблюдается на рынке мяса птицы.

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«Например, рынок курятины изучаем с 2016 года. Увидев значительную роль МХП на рынке курятины, мы ушли в глубокий анализ поведения компании и ее отношений с другими участниками рынка. Исследование охватывало 2015-2016 годы, но сейчас мы продолжили его временные рамки, ведь ситуация прошлого года довольно сильно изменила структуру и поведение участников рынка. Аналогичная ситуация с исследованием рынка яиц куриных», – подытожил он.

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