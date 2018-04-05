Все не мог найти времени написать про скандал НАБУ и САП, но такой пример не мог упустить. В своё время было популярно возмущаться — сколько надо антикоррупционных органов — и НАПУ, и САП, и НАЗК. Находясь внутри банки, где происходят реакции восстановления, нам тяжело понять то, что те, кто сыпет реактивы в банку — довольно опытные химики и делают это не в первый раз. Я про ЕС и, в основном, США, если вы не поняли. Имея большой опыт таких превращений, они давно увидели, что метод конкурирующей травли отлично работает в отдельно запущенных случаях.

Думаете, они не в курсе, что во всех этих новых органах коррупции не меньше, чем было до этого в любой госструктуре? И это в стране, где каждый первый, получив должность, сразу думает, где и сколько спи@дить? Не держите их за идиотов. Более того, что за спиной каждой конторы стоят свои неприкасаемые «акционеры» они тоже знают. Но. Если у вас есть один маркер, вы можете разрисовать все, что угодно, кроме самого маркера. Но если у вас есть два маркера, вы можете разрисовать всё, что угодно.

Естественно, рано или поздно одни зацепят интересы других. Те ответят. А кого у нас, с нашими судами, которые хотя и боятся уже до нестями, но ручки свои шаловливые сдержать не могут, легче посадить? Того, кто реально виноват и против кого собраны неопровержимые улики, без процессуальных нарушений, а дело сложено так, что и комар носа не подточит. Т.е. автоматом под удар будут попадать самые виновные. Когда они закончаться — самые виновные из оставшихся. И так далее. Отличная система.

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Пока они еще только осмотрелись, и начали пристрелку. Пока еще ждем создания антикоррупционного суда. А потом пойдет мочилово. И это будет как раз тот случай, когда паны дерутся и у них же чубы трещат. А «холопы» сидят перед телеком и, нервно покусывая чуб с ах@евшими глазами смотрят на эту бескомпромиссную рубку.

P.S. В одной из самых корумпированных стран ЕС — Италии, до сих пор действительно две полиции — государственная полиция (Polizia di Stato) и карабинеры (Arma dei Carabinieri) (это не считая финансовой полиции (Guardia di Finanza), уголовно-исполнительной полиции (Polizia Penitenziaria), и природоохранной полиции (Corpo Forestale dello Stato). И не знаю как последние три, но первые две в своё время попереарестовывали друг друга, включая закулисных «друзей» — мама не горюй. До сих пор не сильно дружат. Зато основных коррупционеров пересажали тысячами.

И еще раз:

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