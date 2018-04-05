В случае принятия народными депутатами законопроекта о Нацбюро финансовой безопасности силовики потеряют возможность "заходить на предприятия", отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Есть одна служба, которая разберется с налогами Фото: president.gov.ua Инициаторами документа выступили пять народных депутатов, законопроект был зарегистрирован в парламенте 19 марта.Во время брифинга в Винницкой области Порошенко объяснил, что после принятия документа у силовиков больше не будет возможности "заходить на предприятия". При этом президент вспомнил о полиции, Службе безопасности Украины, прокуратуре и таможне."Сегодня мы говорим: вам нет там что делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", – заявил глава государства.Он рассказал, что законопроект предусматривает возможность для предпринимателя защититься в суде. Только проигрыша и нежелания платить налоги к нему могут применить "правоохранительный компонент".В декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что собирается зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о Госбюро финансовой безопасности в течение нескольких дней или недель. Он анонсировал, что "бюро должно стать не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным центром, работа которого будет базироваться на использовании современных риск-ориентированных методов криминального анализа". 28 февраля 2018 годанародный депутат от БПП, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила в Facebook, что законопроект готов, и опубликовала его. Порошенко заявил, что законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности гарантирует, что ни один из силовиков не сможет "подойти к двери бизнеса". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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