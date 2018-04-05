В случае принятия народными депутатами законопроекта о Нацбюро
финансовой безопасности силовики потеряют возможность "заходить на
предприятия", отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко:
Есть одна служба, которая разберется с налогами Фото:
president.gov.ua Инициаторами документа выступили пять народных
депутатов, законопроект был зарегистрирован в парламенте 19
марта.Во время брифинга в Винницкой области Порошенко объяснил, что
после принятия документа у силовиков больше не будет возможности
"заходить на предприятия". При этом президент вспомнил о полиции,
Службе безопасности Украины, прокуратуре и таможне."Сегодня мы
говорим: вам нет там что делать. Есть одна служба, которая
разберется с налогами", – заявил глава государства.Он
рассказал, что законопроект предусматривает возможность для
предпринимателя защититься в суде. Только проигрыша и нежелания
платить налоги к нему могут применить "правоохранительный
компонент".В декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко
заявлял, что собирается зарегистрировать в Верховной
Раде законопроект о Госбюро финансовой безопасности в течение
нескольких дней или недель. Он анонсировал, что "бюро должно стать
не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным
центром, работа которого будет базироваться на использовании
современных риск-ориентированных методов криминального
анализа".
28 февраля 2018 годанародный депутат от БПП, глава комитета
Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина
Южанина сообщила в Facebook, что законопроект готов, и
опубликовала его.
Порошенко заявил, что законопроект о Национальном
бюро финансовой безопасности гарантирует, что ни один из
силовиков не сможет "подойти к двери бизнеса".
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