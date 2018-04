Американский автор-исполнитель Боб Дилан выпустил музыкальную композицию, которую посвятил однополой любви. Она стала частью альбома компании MGM Resorts International, посвященного гей-бракам, говорится на страницах The New York Times . Издание уточняет, что участниками проекта стали также Кеша, St. Vincent, Бен Гиббард. А все композиции, вошедшие в альбом, - кавер-версии популярных хитов. Так, Боб Дилан исполнил песню She’s Funny That Way ("В этом ее чудачество") из Великого американского песенника, однако название изменили на He’s Funny That Way ("В этом его чудачество"). В альбом вошли исполненные мужчинами песни для мужчин и исполенные женщинами для женщин. Диск назвали Universal Love ("Универсальная любовь"), его релиз запланирован на 6 апреля 2018 году. Как сообщал svodka.net, пуэрториканский певец Рики Мартин рассказал, почему скрывал свою ориентацию . В январе 2018 года Мартин официально вступил в брак со своим партнером - художником Джваном Йосефом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события украина чудачество funny его для мартин Теги: relax - шоубизнес