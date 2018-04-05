Суд будет "строго реагировать" в случае неявки адвокатов Януковича на дебаты по делу о госизмене 25-26 апреля

Оболонский районный суд Киева предупредил адвокатов экс-президента Украины, что будет строго реагировать в соответствии с законодательством в случае неявки стороны защиты на дебаты по делу о государственной измене Виктора Януковича, которые назначены на 25 и 26 апреля.

"Судебные дебаты определены на 25 и 26 апреля этого года. В случае если вы не прибудете в судебное заседание, суд будет реагировать в строгой необходимости с требованиями Уголовного процессуального кодекса и закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в четверг.

Это было сказано судьей после того, как адвокат Игорь Федоренко огласил даты, в которые защитник В.Януковича не смогут участвовать в судебных заседаниях в связи с командировками и отпусками.

В частности, на 20-26 апреля они запланировали командировку в Осло. С 1 по 11 мая адвокатское объединение "Авер Лекс" предоставляет дополнительные выходные своим сотрудникам. На 13-14 у адвокатов запланирована командировка в Варшаву, на 21-25 мая – в Нью-Йорк, а на 28-31 мая – в Берлин.

При этом прокуроры подчеркнули, что не считают данные обстоятельства уважительными причинами.

Суд согласился с ними и указал, что ранее 11 судебных заседаний были сорваны из-за неявок адвокатов, которые надлежащим образом и кстати не уведомляли об этом.