Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области считает невозможным дальнейшее рассмотрение дела в отношении боевика “ДНР” Михаила Толстых, известного как Гиви, из-за его гибели. Однако закрыть производство суд не может, потому что официального подтверждения данных о смерти Гиви Павлоградский суд не получал. В суде не получили официального подтверждения смерти боевика "Гиви" Фото: psb4ukr.org В суде заявили, что прокуратура так и не предоставила суду официального подтверждения смерти Гиви."Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул производство в отношении Толстых прокурору, поскольку в распоряжение суда предоставлено сообщение СБУ о том, что обвиняемый убит неизвестными в своем рабочем кабинете, однако официально эту информацию не подтвердили. Аналогичная информация предоставлялась СМИ", - говорится в сообщении.По этой причине суд не может прекратить производство."При таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального подтверждения смерти обвиняемого, но и не может продолжать рассмотрение производства в отношении Толстых, который по данным обвинения якобы проживает в г. Донецке. Это свидетельствует о несоответствии данных обвинительного акта требованиям УПК Украины ", - отметили в пресс-службе.Прокурор заявил, что не согласен с решением суда и будет обжаловать его. Он считает возможным продолжать рассмотрение дела, несмотря на смерть обвиняемого.Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку "Сомалне". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами.Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР" сообщило об убийстве Гиви "в результате террористического акта". Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке. 9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью сослуживцев", которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января.Журналист Юрий Бутусов считает, что Гиви ликвидировали украинские спецслужбы.11 февраля 2018 года атаман "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в Донецке задержали несколько человек, якобы причастных к убийству Гиви. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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