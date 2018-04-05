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Суд вернул прокуратуре уголовное производство в отношении террориста Гиви
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05.04.2018 16:00
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Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области считает
невозможным дальнейшее рассмотрение дела в отношении боевика “ДНР”
Михаила Толстых, известного как Гиви, из-за его гибели. Однако
закрыть производство суд не может, потому что официального
подтверждения данных о смерти Гиви Павлоградский суд не получал. В
суде не получили официального подтверждения смерти боевика "Гиви"
Фото: psb4ukr.org В суде заявили, что прокуратура так и не
предоставила суду официального подтверждения смерти
Гиви."Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул
производство в отношении Толстых прокурору, поскольку в
распоряжение суда предоставлено сообщение СБУ о том, что обвиняемый
убит неизвестными в своем рабочем кабинете, однако официально эту
информацию не подтвердили. Аналогичная информация предоставлялась
СМИ", - говорится в сообщении.По этой причине суд не может
прекратить производство."При таких обстоятельствах суд не может
прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия
официального подтверждения смерти обвиняемого, но и не может
продолжать рассмотрение производства в отношении Толстых, который
по данным обвинения якобы проживает в г. Донецке. Это
свидетельствует о несоответствии данных обвинительного акта
требованиям УПК Украины ", - отметили в пресс-службе.Прокурор
заявил, что не согласен с решением суда и будет обжаловать
его. Он считает возможным продолжать рассмотрение дела,
несмотря на смерть обвиняемого.Михаил Толстых (Гиви) –
гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой
области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины,
после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году
Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил
группировку "Сомалне". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и
Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых
зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими
солдатами.Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР"
сообщило об убийстве Гиви "в результате террористического
акта". Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке.
9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его
подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью
сослуживцев", которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой
в конце января.Журналист Юрий Бутусов считает,
что Гиви ликвидировали украинские спецслужбы.11 февраля
2018 года атаман "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в
Донецке задержали несколько человек, якобы причастных к
убийству Гиви.
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