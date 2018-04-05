Вооруженная топором 26-летняя харьковчанка напала на продавца овощного киоска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По полученным данным, женщина решила ограбить магазин, взяла из дома кухонный топор, замотала его в пакет и пошла гулять по городу. Во время прогулки она обратила внимание на небольшой магазин по продаже фруктов и овощей - в нем не было покупателей и она зашла внутрь.

Воспользовавшись моментом злоумышленница ударила топором по голове продавца, когда та обернулась к ней спиной. Однако женщина стала отбиваться - она подняла шум и выхватила из рук нападавшей орудие нападения, которым она успела нанести несколько ударов. Злоумышленница попыталась скрыться с места преступления. но была задержана по горячим следам сотрудниками охранной фирмы.

Стоит отметить, что подозреваемая частично признала свою вину. Она заявила, что и действительно хотела ограбить магазин, однако полностью отрицала покушение на убийство. В настоящее время женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал svodka.net ранее, в Подольском районе Киева мужчина открыл огонь в супермаркете .

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